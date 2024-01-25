KUMSMALL AVM'ye ulaşım artık daha kolay

KUMSMALL AVM’ye ulaşımı daha da rahatlatacak yeni bir yol açıldı. Karpuzatan Caddesi’nin devamının açılması şehrin yeni cazibe merkezine daha rahat ulaşım imkanı verecek.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, KUMSMALL AVM ve Mobilyakent’in de bulunduğu şehrin cazibe bölgesine yeni ve modern bir yolun daha açılmasını takdir ve teşekkürle karşıladıklarını belirtti. KUMSMALL AVM ve Mobilyakent’e pek çok alternatif yoldan ulaşılabildiğini ve raylı sistemin gelmesiyle birlikte de ulaşım konforunun sağlandığını dile getiren Ercan Sarıkaya; "Raylı sistemde üç durağı bulunan bir mobilya sanayi sitemiz ve konforlu taşımacılığın ulaştığı AVM’miz var. Bunlar bölgemiz için önemli hizmetler. Bu hizmetlere ilave olarak Karpuzatan Caddesi’nin devamı da açıldı. Bu caddenin açılması bölgemize alternatif bir ulaşım imkanı daha sağladı. Büyükşehir belediyemizin bu hizmetlerinin yanında Kocasinan Belediyemiz de kaldırımlar ve diğer hizmetleriyle bölgemize katkı sunuyor. Yapılan tüm çalışmalar nedeniyle büyükşehir belediyemize ve Kocasinan Belediyemize, başkanlarımız nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla KUMSMALL AVM’de ziyaretçi sayısının hızla artacağını vurgulayan Başkan Sarıkaya; "AVM’miz sadece şehrimizin değil ülkemizin de önemli bir değeridir. Bu değerin ülkemiz ekonomisine çok daha fazla katkı vermesi için azami derecede gayret gösteriyoruz. Şehrimiz yöneticileri de KUMSMALL AVM’nin şehrin önemli bir değeri olduğunu sık sık vurguluyor ve bu doğrultuda yaptıkları yatırımlarla destek veriyor. Şehrin yeni cazibe merkezi olan bölgemize yapılan yatırımları takdir ve teşekkürle karşılıyoruz” diye konuştu.