'Kumsmall'ın konsept mağazasında ürünler 3-4 kat indirimli'

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si KUMSmall AVM’de, dünyaca ünlü yabancı markaların birleştiği konsept mağaza Neva Outlet’e vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

KUMSmall AVM, 200’ü aşkın mobilya mağazasının yanı sıra modanın da merkezi haline gelme yolunda ilerliyor. Yeni markalarla büyümesini sürdüren KUMSmall AVM’de ZARA, Bershka, PullBear gibi markaların yanı sıra Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Zara Home gibi markaların da bulunduğu Neva Outlet mağazasına Kayserili vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, oluşan yoğunluktan dolayı AVM gece yarısına kadar açık kaldı.

Açılan mağazaya gösterilen ilgi ile ziyaretçi sayılarını 2 3 katına çıkardıklarını söyleyen GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, “Kayseri çok önemli bir gün. Çünkü dünyaca ünlü markaların outletinden oluşan bir konsept mağaza açtık. Gerçekten KUMSmall AVM için çok faydalı oldu. Dünden beri ziyaretçi rekorları kırıyoruz, ziyaretçi sayılarımız 2 3 katına ulaştı. Açılan mağazamız birkaç milyonluk iş hacimlerine ulaşıyor daha da fazla yapacak. Konseptten bahsedecek olursak, biliyorsunuz bütün AVM’lerdeki mağazalar birbirinin aynısıdır, çok fark göremezsiniz. Burada tam anlamıyla farklı bir konsept oluştu. Hatta Kayserililerin “Şu mağaza Kayseri’ye gelir mi” dedikleri markaları biz bir konsept olarak Kayseri’ye getirmiş olduk. Burada satılan ürünler özellikle yurtdışı markalarında sezonlar çok hızlı değişir. Zamanı gelince bekletmezler ve ürünler bir depoya alınır. Depodan da aynı tazelikte buraya geliyor ürünler. Kesinlikle ihraç fazlası gibi şeyler yok. İstanbul’da Ankara’da ve birçok büyük şehirlerde bu markaların mağazalarında bulunan ürünlerin bire bir aynısı. Bu neyi getirdi dersek de biliyorsunuz devrimiz artık ekonomi devri. Bu ürünleri 3 4 katına yakın indirimli fiyatlarıyla alabiliyorsunuz. Böylece ciddi bir ekonomi sağlamış olduk hem de artık Kayserililerin İstanbul Ankara’ya kadar zahmet etmelerine gerek kalmadı. Zor bir iş oldu. Bu markalar yurtdışından onaylarla alınan markalar. Bunun için biz hem GLA yönetimi olarak hem de Erciyes Yapı Kooperatifi olarak bütün yönetim denetim ekipleri buna seferber oldular. Defalarca bu markaların merkezlerine gittik. Kayseri için devletimizin teşviki ile yapılan bu AVM için ne kadar önemli olduğunu anlattık. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve nihayetinde de bu mağazamızı açtık. Açılan mağazamız şu anda bin metrekare ama çok kısa zamanda üst katı da devreye girecek ve 2 bin metrekare olacak. Belki AVM’nin diğer taraflarına da açacağız çünkü çok büyük bir ilgi gördük. Bu ilginin karşılığında da görüyoruz ki bütün Kayserililer buraya zaten geliyor. Zaten geldiklerinde görecekler, inanılmaz ürünler var ve fiyatlar zaten muhteşem. Böyle bir AVM’ye de bu markalar da yakıştı. Umuyorum ki KUMSmall Alışveriş Merkezi bundan sonra çok daha hareketli ve hak ettiği yere gelmiş olacak” dedi.

KUMSmall AVM Müdürü Mithat Ulutürk de bin metrekare olan mağazayı yakında büyüterek 2 katına çıkaracaklarını söyleyerek, “Birçok yabancı markanın outlet konseptini KUMSmall AVM’ye kazandırdık. Burada bu işlemi yaparken başlangıçta bin metrekare üzerine kurduk ve çok yakında 2 katına çıkaracağız büyüklüğünü. Buradaki alanda yabancı markaların ürünlerini Kayseri halkının hizmetine sunduk. Burada yapılan şey bir ticari faaliyet olmakla birlikte, Kayseri’de diğer AVM’lerde de olmayan bir konsepti hizmete sunduk ve bu bir hizmet çerçevesinde de değerlendirebilir. Bizim bu emeğimizin karşılığını da Kayseri halkı da açıldığından beri sabah saat 10.00’dan itibaren yoğun ilgiyle cevabını verdi. Kapanışımızın normalde 22.00 olması gerekirken biz dün AVM’yi 00.30’da kapattık. Bundan sonraki günlerde de böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Bekliyoruz Tüm Kayserilileri” ifadelerini kullandı.