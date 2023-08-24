30 Ağustos için 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'ni çeşitli etkinliklerle taçlandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi 'Zafere Pedallıyoruz' sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bisiklet etkinliği düzenliyor.

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  • 24.08.2023 13:26
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:57
30 Ağustos için 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği düzenlenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’ni çeşitli etkinliklerle taçlandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ‘Zafere Pedallıyoruz’ sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bisiklet etkinliği düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kent merkezinde düzenlenecek olan bisiklet etkinliğinde tüm sporseverler pedal çevirecek. 30 Ağustos’ta gerçekleşecek olan ve katılımın ücretsiz olduğu bisiklet etkinliği, Cumhuriyet Meydanı tören alanından başlayarak RHG Enertürk Enerji Stadyumu Güney Otoparkı’nda son bulacak. Büyük zaferin yıl dönümünde Kayserili bisiklet tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta pedal çevirerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu etkinlikle kutlayacak.

Katılmak isteyen vatandaşlar, www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret ederek başvurusunu gerçekleştirebilirken, detaylı bilgi de edinebilecek.

İHA

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