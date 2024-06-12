Kurban timi, kaçak kurbanlık avı için hazır

Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan kurban timi, kaçan kurbanlıkları hava basınçlı ve üflemeli enjektör atıcılar ile kısa sürede yakalamak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl kurulan kurban timi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala antrenmanlarını hızlandırdı. Erkilet Bülbül Pınar mevkisindeki kurban pazarında antrenman yapan ekipler; koşuyor, ısınma hareketleri yapıyor ve tüfekler ile çalışarak hedefi tutturma oranlarını artırmak için çaba sarf ediyor.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekip Şefi Mehmet Doğan, “Kocasinan Kurban Timimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklarını tamamladı. Bayram sürecinde vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kaçan kurbanlıklarını yakalayarak vatandaşa teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanları kaçtığında 222 70 00 numaralı telefondan çözüm merkezini arayarak kayıt oluşturmalarını rica ediyoruz. Kaçan kurbanlıklarının arkasından sopa, ip ve zincir ile kovalayıp hayvanı daha çok agresif hale getirmeden ekiplerimize bildirmelerini bekliyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da can ve mal güvenliğini tehdit etmemeleri konusunda vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz hava basınçlı ve üflemeli enjektör atıcılar ile hayvanı etkisiz hale getiriyorlar” ifadelerini kullandı.