Kurbanlığı yatırmada pratik çözüm: Yıkmatik

Kurban Bayramı'nda zaman zaman vatandaşların büyükbaş kurbanlığı yatırmada yaşadıkları zorluklara 'yıkmatik' çözüm olacak. Birçok vatandaş kurbanlığı yatırmak için uzun uğraşlar verirken, 'yıkmatik' ile 2 dakikada kurbanlık büyükbaş hayvan yatırılarak kesime hazır hale getiriliyor.

PAYLAŞ
  • 27.06.2023 11:27
  • Güncelleme: 27.06.2023 11:49
  • 23
Kurbanlığı yatırmada pratik çözüm: Yıkmatik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kurban Bayramı’nda zaman zaman vatandaşların büyükbaş kurbanlığı yatırmada yaşadıkları zorluklara ’yıkmatik’ çözüm olacak. Birçok vatandaş kurbanlığı yatırmak için uzun uğraşlar verirken, ’yıkmatik’ ile 2 dakikada kurbanlık büyükbaş hayvan yatırılarak kesime hazır hale getiriliyor.

Yıkmatik sayesinde kurbanlık hayvanın çok rahat bir şekilde yatırıldığını aktaran bıçakçı Furkan Yirmidokuz, "Artık eskisi gibi değil, her şey değişiyor. Eskiden hayvana omuz atmalar, yıkmaya çalışmalar, 5-6 kişi ile üzerine atlamalar bitti. Artık ’yıkmatik’ dediğimiz olay var. Zincirleri hayvanın ayağına geçiriyoruz. Halkanın ucunu çektiğimiz zaman hayvan direkt yere düşüyor. Toplamda 5 dakikada hayvan yerde, hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hayvan kendini bırakıyor. Yıkmatiğin fiyatı ise 400-450 TL civarında" dedi.

Öte yandan, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda yoğunluk yaşanırken, Furkan Yirmidokuz, geçen seneye oranla yeni bıçak satışı ve bıçak biletme oranının düştüğünü söyledi. Yirmidokuz, "Vatandaşlardan bazıları kurban kesemiyor, kesen ise kasaba verdiğini söylüyor. Bıçak biletme veya yeni bıçak satışı geçen seneye göre yüzde 90 oranında düşmüş durumda. Bıçak bilemede geçen sene bu zamanlar normalde 3 saatlik sıramız olurdu şu an 1 saatlik sıramız var" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Mix AVM satılıyor

Kayseri Mix AVM satılıyor

Önce çaldılar, görüntüler yayınlanınca geri getirdiler

Önce çaldılar, görüntüler yayınlanınca geri getirdiler

Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Araç, alev topuna döndü

Araç, alev topuna döndü

Kadınların da karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Kadınların da karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Arı kovanlarına ayı saldırdı

Arı kovanlarına ayı saldırdı

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: Develimiz bayrama hazır

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: Develimiz bayrama hazır

Kurban bayramı öncesi et fiyatları ne durumda?

Kurban bayramı öncesi et fiyatları ne durumda?

DAHA FAZLA
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak | 28 Haziran – 1 Temmuz 2023

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak | 28 Haziran – 1 Temmuz 2023

Kurbanlığı yatırmada pratik çözüm: Yıkmatik

Kurbanlığı yatırmada pratik çözüm: Yıkmatik

İl Müftüsü Akkuş: 'Kurbanlarımızın da gayesi, Allah'a kulluğumuzu sunmaktır'

İl Müftüsü Akkuş: 'Kurbanlarımızın da gayesi, Allah'a kulluğumuzu sunmaktır'

Çanakkale gezisinden dönen öğrencilerden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Çanakkale gezisinden dönen öğrencilerden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Başkan Büyükkılıç, kurban pazarında sıkı pazarlığa katıldı

Başkan Büyükkılıç, kurban pazarında sıkı pazarlığa katıldı