Kurban bayramı öncesi et fiyatları ne durumda?

Yarın Kurban Bayramı... Bayrama saatler kala vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlık alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor. Çarşıda bayram öncesi çoğu esnafın müşterisi artarken kasaplar ise olumsuz etkilendi. Et satışları yok denecek kadar azaldı. Bayram öncesi et fiyatları ise sabit kaldı.

Kasap Fatih Edebalı “Her sene olduğu gibi kurban bayramı öncesi et satışımız biraz yavaşladı. Çünkü insanlar kurban kesecekler. Haliyle et tüketimi çoğalacağı için fazla ihtiyaç duymuyorlar. Ramazan bayramından sonra et fiyatlarımız sabit ilerliyor. Fazla bir artış veya düşüş yok. Şu anda karkas etin kilosu 210-220 lira civarında. Dana kıyma kilosu 315 lira, kuşbaşı 330 lira, parça et 345 lira” ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA KIYMA ÇEKİMİ, SUCUK DOLUMU NE KADAR?

Et fiyatlarının ortalama bir düzeyde seyredeceğini belirten Kasap Edebalı “Asgari ücrete zam geldiğinden dolayı vatandaşlarımız maddi olarak daha rahat kurbanlık alabilecekler. Et tüketimi ve kesim de az olur diye tahmin ediyoruz. Fiyatların fazla oynayacağını düşünmüyorum.

Bayram boyunca kıyma çekimi, sucuk dolumu, kuzu parçalama yapacağız. Odanın bize belirlemiş olduğu kıyma çekim fiyatı kilo başına 8 lira, kuzu parçalama 500 lira, sucuk dolumu 8 lira” şeklinde konuştu.