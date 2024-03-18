Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk, tabancanın ateş alması sonucunda yaralandı.

Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk, tabancanın ateş alması sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak’ta iddiaya göre kurusıkı tabanca ile oynayan C.A. (16) ve O.D. (16), silahın ateş alması sonucu ellerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
Kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk yaralandı
İHA
Kayseri Gündem

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