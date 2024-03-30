Kuş cenneti havadan görüntülendi, kendine hayran bıraktı

301 kuş türünün bulunduğu ve kuş cenneti olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı havadan görüntülendi.

Kuş cenneti havadan görüntülendi, kendine hayran bıraktı
Kayseri GündemEditör

301 kuş türünün bulunduğu ve "kuş cenneti" olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı havadan görüntülendi.

301 kuş türünün tespit edildiği Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 69 tür düzenli olarak, 18 tür ise olağan dışı hallerde kışı burada geçiriyor. Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, bölgeden ve Türkiye’den gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri’de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı da baharın gelmesiyle birlikte yeşile boyandı.

Havadan görüntülenen park, kendine hayran bıraktı.

Kuş cenneti havadan görüntülendi, kendine hayran bıraktı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bas Bas Bağırıyoruz: 'İsrail'le Ticareti Kesin'
Bas Bas Bağırıyoruz: 'İsrail’le Ticareti Kesin'
Otobüse tutunarak paten kayan 3 kişiye işlem yapıldı
Otobüse tutunarak paten kayan 3 kişiye işlem yapıldı
Kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandıran kişi tutuklandı
Kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandıran kişi tutuklandı
Milletvekili Ersoy duyurdu: Bünyan'a 20 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapılacak
Milletvekili Ersoy duyurdu: Bünyan’a 20 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapılacak
'Polisim' dedi, yaşlı adamın 560 bin TL değerindeki altınlarını dolandırdı
'Polisim' dedi, yaşlı adamın 560 bin TL değerindeki altınlarını dolandırdı
Patenci gençlerden tehlikeli yolculuk
Patenci gençlerden tehlikeli yolculuk