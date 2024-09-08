Kuşçu Barajı çevresine Emniyet ve Jandarma Hatıra Ormanı müjdesi

Kocasinan Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Kuşçu Marina’da düzenlenen Olta Balıkçılığı Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. 2 gün süren ve yoğun ilgi gören yarışmada 250 yarışmacı 6 kategoride mücadele etti. Yarışma sonunda 20 kişiye ödül verildi.

Kuşçu Marina’da gerçekleşen törene, Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOBDER) Başkanı Ümit Karaduman, AK Parti ve MHP yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Yamula Barajı çevresine ‘Emniyet ve Jandarma Hatıra Ormanı’ yapılacağını ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları açılışa davet ederek “Buraya bir Emniyet ve Jandarma Hatıra Ormanı yakışır, Jandarma Komutanım ve Emniyet Müdürümüz hemen ilk işte Hatıra ormanını inşallah yaparlar. Buraya hatıra ormanı da yakışır. Burada Gençlik Sporları Merkezi açtık. İstiyoruz ki burası şenlensin. Kayseri’nin denizi yalnız olduğu zaman bir anlamı yok. Aileler, çocuk sesleri ve turistler ile bambaşka bir yer haline gelsin. Biz bunu ilçeye yapılan organizasyonlarla başaracağız. Bu sene zaman kısıtlıydı, çok fazla işe el atılmıştı. Buraya sahip çıkacağız, sivil toplum kuruluşlarımız burada kamplar yapıyorlar, burayı tanıtalım istiyorlar. İç Anadolu’da gerçekten böyle bir yok. Hepinizi tebrik ediyor ve Emniyet ve Jandarma Hatıra Ormanının açılışında buluşmak üzere diyorum” Şeklinde konuştu.