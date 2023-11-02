KYK yurtlarında kalan yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında fazla kalan yemekler, Komşum Projesi ile gönüllü öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülüyor.

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  • 02.11.2023 15:01
  • Güncelleme: 02.11.2023 16:54
KYK yurtlarında kalan yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında fazla kalan yemekler, Komşum Projesi ile gönüllü öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Komşum Projesi ile öğrenci yurtlarında yemek saatleri sonrasında fazla gelen yemekler, yurtlarda barınan gönüllü öğrenciler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının hepsinde devam eden proje ile hem yemek israfı olmuyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Proje gönüllüsü Ayça adlı öğrenci, "Komşum Projesi kapsamında her gün saat 23.00’den sonra kalan yemeklerimizi israf olmasın diye ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bu projede yer almaktan çok mutluyum" derken, Songül Can da, "Bu projede gönüllü olarak çalışıyorum. İhtiyaç sahibi ailelerimize yurdumuzda kalan yemekleri veriyoruz. Akşam 23.00’de yemek bittikten sonra ailelerimizi arıyoruz ve yemekleri veriyoruz. Bu proje devam ettiği sürece ben de yer alacağım" şeklinde konuştu.

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İHA

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