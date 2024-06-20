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Feci kazada 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi: 4 yaralı

Kayseri-Sivas Karayolu'nda dün gece meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Mustafa Deste yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. 

Feci kazada 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi: 4 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Kayseri-Sivas Karayolu Sarıoğlan mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil boş araziye uçtu. Kazayı görenler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada 19 yaşındaki Mustafa Deste’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtaki 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Haber Merkezi

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