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Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü 2.Lig'e yükseldi

Niğde'de düzenlenen Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakalar'ında rakiplerini set vermeden mağlup eden Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü bayan takımı 2. Lig'e yükseldi.

Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü 2.Lig'e yükseldi
Kayseri GündemEditör

Niğde’de düzenlenen Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakalar’ında rakiplerini set vermeden mağlup eden Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü bayan takımı 2. Lig’e yükseldi.

Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakaları hafta sonunda Niğde’de yapıldı. Bu karşılaşmalarda Kayseri’i temsil eden Limit Akademi Kayseri Cimnastik Kulübü bayan takımı; karşılaştığı Adana, Mersin ve Aksaray takımlarını set vermeden 3-0’lık sonuçlarla geçti.

Bu başarısı ile ismini Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi’ne yazdıran Kayseri temsilcisini kutlayan Voleybol İlTemsilcisi Halil Dicle, “Limit Akademi Kayseri Cimnastik Spor Kulübü oyuncularını ve yönetimini kutlar 2. Lig’de Başarılar dilerim” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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