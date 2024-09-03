'Lokum fiyatları içeriğine göre 75-600 lira arasında değişiyor'

Lokum ve şekerlemeler hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tükettiği yiyeceklerin başında geliyor. Kayseri’de lokum ev şekerleme işletmeciliği yapan Mustafa Bağgül, lokumların birçok çeşidi olduğunu ve içeriğine göre fiyatının değiştiğini aktardı. Sade lokumun kilo fiyatının 75 lira bandında olduğunu, içerisine kuruyemiş giren lokumların kilosunun 600 liraya kadar çıktığını söyleyen Bağgül, “Gerçek lokum dediğimiz çay şeker ve nişastayla yapılan lokum, bu içerik nasıl ayrışıyor dersek, Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı, tahinli gibi değişiyor. Bunlarda fiyat değiştirir, artırır azaltır, örnek veriyorum, sade lokumun fiyatı uygun çıkar çünkü içerisinde ekstra bir şey yok. Ama diğer tarafta içine kuruyemiş girdiğinde fiyat ister istemez yükseliyor ve kalite hep aynıdır yalnızca içeriği değişince fiyat değişir. Çarşı olarak konuşuyorum, gurbetçiler olmazsa işler pek yolunda olmuyor. Ama istenilen gelmedi eksi vaziyette gitti. Çünkü gurbetçi müşterilerimiz çok ve çok lokum, şekerleme alıyor götürüyorlar. Ama bizim fiyatlarımızda fazla yükselme yok, yine de bir tedirginlik var” diye konuştu.

‘BU YIL YÜZDE 35 ZAMLANDI’

Gurbetçilerin geçtiğimiz yıllarda 10 kilograma kadar lokum aldığını ancak bu yıl bu rakamların 3 kiloya kadar düştüğünü söyleyen şekerlemeci Bağgül, “10 kilogram lokum verdiğimiz gurbetçi müşterimiz bunu bu yıl 3 kilograma kadar düşürdü. Bundan herkes de şikayetçi, tüm çarşıdaki esnaflarda bunu diyordur, ama gurbetçilerimizde haklı yapacak bir şey yok bu konuda. Fiyatlar çok uygun, 1 kilogram sade lokum 75 lira, yanlış anlaşılmasın bir kilogram kesme şeker 50 lira kilosu zaten. Sarma lokumumuz var 85 lira, üstü fındıklı lokumumuz kilosu 100 lira, çifte kavrulmuş lokum 230 lira, Antep fıstıklı grubu kilosu 500-600 lira, Narlı fitil veya Cennet lokumu dediğimiz lokumlar içerisi de Antep fıstıklı ve içi fındık ezmeli pestilimiz 295 lira. Yani fiyatlar öyle aşırı değil ama ister istemez insanların cebindeki parasına göre etkiliyor. Geçen yıla oranla lokumda zam yüzde 35 oldu ama başka ürünlere baktığımızda lokuma gelen zam fazla değil. Gelen zam da şekerden gelen değil işçiliğe gelen maliyetten dolayı oldu. 75 lirayla 200 lira arası olan lokumlar daha fazla satılıyor 500-600 lira olanlar daha az satılıyor” şeklinde konuştu.