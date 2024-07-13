Lösemili çocuklara özel program

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Bilim Merkezi’nde lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara moral olmak amacıyla etkinlik düzenleyerek, birbirinden farklı aktivitelerle miniklerin yüzlerini güldürdü.

Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini her alanda sunmaya çalışan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerine çocuklar boyutunda da devam ediyor. Bu kapsamda, çocuklar başta olmak üzere bilim meraklısı tüm vatandaşların ilgi odağı olan çeşitli konularda zengin içerikli etkinlik ve çalışmalar gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, lösemi ile savaşan çocukları misafir etti.

Kayseri LÖSEV’den gelen çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’ni gezdi. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Bilim Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar, ‘El Falı’ adlı atölye çalışmalarına da katıldı. Bilim sevgisini yeni nesillere aşılayan Kayseri Bilim Merkezi, çocuklara özel olarak hazırlanan LÖSEV yazılı rozet ile kitap ayracı ve TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi hediye etti.

Eğlenceli ve bilim dolu bir gün geçiren çocuklar, Bilim Merkezi ekibine teşekkürlerini ilettiler.