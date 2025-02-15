LÖSEV'den 14 Şubat'ta anlamlı etkinlik: Sevgi günü köşesi kuruldu

LÖSEV bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. LÖSEV yetkilileri, herkesi 14 Şubat’ı sevginin en güzel haliyle paylaşmaya davet ederken sevgiye ihtiyacı olan herkesle birlikte kutlama çağrısı yaptı. Bu kapsamda da 14 Şubat etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde "Sevgi Günü Köşesi" kuruldu. Etkinlik boyunca birçok kişi LÖSEV gönüllüsü olarak dayanışmaya katkı sağladı. Sevgililer, "Sevginizin İzi Bir Çocuğun Gülümsemesi" yazılı kartlara kalp şeklinde parmak izlerini basarak anlamlı bir hatıra edindi.