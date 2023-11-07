LÖSEV Sevgi Treni Kayseri'de

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda iyileşmiş ve tedavisi devam eden lösemili çocuklara unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Lösemili çocuklar, Ankara’dan yola çıkan nostaljik sevgi treninde sevgi, iyilik ve umut çağrıları ile Kayseri’ye seyahat etti.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Lösemili Çocukların hayallerinin peşinden koşmaya, onlara unutulmaz maceralar yaşatmaya devam ediyor. Bu çalışmalardan biri de Ankara’dan Kayseri’ye gelen LÖSEV Sevgi Treni oldu. Nostaljik Sevgi Treni vagonu çocuklar için özel olarak hazırlanarak sevgi, umut ve iyilik dolu mücadelelerini temsilen ‘Biz Kazanacağız’ brandasıyla kaplandı. Gönüllülerin, ailelerin, iyileşmiş gençlerin yoğun katılımla yolcu ettiği Lösemili Çocuklar Sevgi Treni, Ankara’dan hareket ederek Kırıkkale’den sonra Kayseri’ye gelip çocukları indirdi.

Vagon içinde, çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için bir dizi etkinlik ve oyun düzenlendiği gibi çocuklar Kayseri’ye geldiklerinde de kendileri için organize edilen birbirinden özel etkinliklere katıldı. Sihirbazlık gösterileri, balon şov ve sürpriz misafirlerle dolu etkinliklerle de doyasıya eğlenen Lösemili Çocuklar, haftalarının coşkusunu doyasıya yaşadı.