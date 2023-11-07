Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kayserispor ‘day’ durmaya başladı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Ben hep söylüyorum ‘Kayserispor, dünden yarın daha iyi olacak’ diye. İnandığım şey var ondan dolayı söylüyorum. Yönetimdeki arkadaşlarımız hepsini yürekten tebrik ediyorum. Özellikle Samet Koç, Nurettin Açıkalın, Erol Çetin, Süleyman Akın bunlar hiç her biri ayrı ayrı bir değer bizim için. Recep hocayı ilk getirdiğimizde böyle soru işaretli bakışları biliyorum. Sonra Recep Uçar'a güvenmeseydim, Recep Uçar ismini kulübümle hiçbir zaman özdeşleştirmezdim. Recep hocayı da ben uzun zamandır takip ediyorum. Oynattığı oyunu biliyorum. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum. Biz bu işin tadını çıkartacağız. Bugünkü galibiyetten daha çok benim hoşuma giden şey, Kayserispor'un iyi futbol oynaması. Tesadüfi bir üç puan değil bu. Mağlubiyet de olabilir. Futbol üç sonuçlu bir oyun. Ama böyle oynayarak kazanmak başka bir gurur, başka bir zevk. Onun için takımımı sizleri emek veren herkesi yürekten tebrik ediyorum. Biz bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bizim Anadolu'da bir söz var. ‘Bizim Çocuk day durmaya başladı’ derler. Bilirsiniz değil mi? Yerde emekler. Daha sonra day durur. Şimdi day durmaya başladık. İnşallah bunu geliştirerek daha iyiye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Ben takımıma da, teknik heyete de, şehrime de güveniyorum. Çok iyi yerlere gideceğinden eminim” açıklamasında bulundu.