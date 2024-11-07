LÖSEV Sorumlusu Gündoğan, 'LÖSEV'in sokakta para toplama uygulaması yok'

LÖSEV Kayseri Halkla İlişkiler Sorumlusu Murat Gündoğan ve LÖSEV Kayseri Sosyal Hizmetler Sorumlusu Türkan Sarıkaya, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

LÖSEV’in hiçbir şekilde vatandaştan para toplama gibi bir çalışması olmadığını ifade eden LÖSEV Kayseri Halkla İlişkiler Sorumlusu Murat Gündoğan, “Bizim en büyük yaşadığımız problemlerden biri bizim vakfımız adına, çocuklarımız adına dolandırıcılar tarafından toplanan paralar. Biz gittiğimiz her seminerde, çalışmada şunu özellikle vurguluyoruz LÖSEV hiçbir şekilde kitap, kalem, defter, dergi karşılığında veya kapı kapı dolaşıp hiçbir şekilde bağış toplamaz bizim böyle bir uygulamamız yok yıllardan beridir de yok yani önceden yapılmış bir uygulama da söz konusu değil 1998 yılında kurulduğumuzdan beri hiçbir şekilde böyle bir uygulamamız yok lütfen bunlara çok dikkat edelim vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor LÖSEV hiçbir şekilde vatandaştan sokakta para istemez bizim bağış yapma yöntemlerimiz bellidir. Arkadaşlarla bugün de çıkalım bağış toplayalım diye bir uygulamamız yok lütfen vatandaşlarımız yanılmasınlar lütfen kendi ceplerinden de çocuklarımızın hayatından da çaldırmasınlar” ifadelerinde bulundu.