Lübnan Tezkeresinde kunuşan Akar: 'SiyoNazi terörizmine izin verilmemelidir'

TBMM Genel Kurulunda BM barış Gücü için Lübnan'a asker gönderilmesinin müzakere edildiği görüşmelerde Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail'in kara saldırısı başlatarak Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesinin yasadışı bir işgal girişimi olduğunun altını çizerek

İsrail'in ortamı boş bulduğunu, saldırgan hareketleriyle UNIFIL kampına bile girdiğini, BM’nin ve tüm dünyanın tepkisini üzerine çektiğini ifade etti.

Konuşmasına Hulusi Akar şöyle devam etti: ' Bu saldırı derhal sona ermeli ve İsrail askerleri Lübnan topraklarından çekilmelidir. İsrail'in saldırıları bölgenin ve Türkiye dahil, ötesinin güvenlik ve istikrarı için büyük bir risk ve tehdit oluşturmaktadır. Bu saldırıların yeni bir göç dalgasını tetiklemesi ve aşırılık yanlılarına zemin kazandırması da muhtemeldir. Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanamadığı her geçen gün, bölgesel bir savaşa daha fazla yaklaşmaktayız.

Siyonazii terörizminin bebekleri öldürmesine insanlık daha fazla izin vermemelidir. Kim olursa olsun bebek katilleri 'Siyonazi Terör Çeteleri' de 'Yenidoğan Çetesi' de en ağır cezaya çarptırılmalıdır.' şeklinde konuştu.

Bu tezkerenin, Lübnan’daki BM gücüne katkı sağlamayı hedeflerken aynı zamanda Türkiye’nin milli çıkarlarını korumayı da amaçladığını belirten Akar, her zaman barışçıl bir politika izleyen Türkiye'nin diyalog yoluyla sorunları çözmeye gayret göstermekte olduğunu, ancak bölgesel ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden durumlarda, gerekli tedbirleri almamız gerekliliğinin de bir zorunluluk olduğunu ifade etti.