Yozgat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Yozgat'ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerce söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerce söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Yozgat-Çorum Boğazkale yolu kavşağında seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Rıfat A.’nın kullandığı 66 ACE 015 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmı, alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA
Kayseri Gündem

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