Lüks otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, kazada 1 sürücü yaralandı.

Lüks otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, kazada 1 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde bulunan kavşakta H.Ü. yönetimindeki 34 NF 0557 plakalı otomobille, M.S. idaresindeki 35 BIK 148 plakalı lüks otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 35 BIK 148 plakalı otomobil ağaçlara ve kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Lüks otomobil tarlaya girerek durabildi. Kazada sürücü M.S. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından M.S.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüks otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Lüks otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Lüks otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Lüks otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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