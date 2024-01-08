Maç çıkışı iki futbolcusu bıçaklanan Gaziosmanpaşaspor ligden çekildi

Erkilet Sahası’nda Cumartesi günü oynanan İlbeyspor ile Gaziosmanpaşaspor arasında oynanan Süper U18 Ligi maçından sonra kavga çıkmıştı. Bıçakla yaralanan Gaziosmanpaşaspor’lu iki futbolcu taburcu edildi.

KULÜPTEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün oynanan Gaziosmanpaşaspor - ilbeyspor U18 müsabakasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta saha içerisinde oyun lehimize devam ederken rakip takımın 11 numaralı oyuncusunun futbol oyun kuralları içerisinde olmayan bariz sakatlamaya yönelik yaptığı faul sonrası gerilen oyunda rakibimizin eksik kalması, gereken pozisyon da hakemin ihraç kararı yerine ihtar ile geçiştirme eylemi sonrasında yaşanan tartışmalar da takımımız eksik kalmış ve kalan dakikalar da mücadele etmeye devam etmiş, taktir edilecek bir oyunla mücadele sona ermiştir. Spordan tamamen uzaklaştığımız bu günlerde bu güne kadar belki de benzeri yaşanmamış bir olay ile karşı karşıya gelindi. Müsabaka sonunda gerginlik sonucu yaşanan tartışmalar da görüntülerin ve polis memurlarına ifade veren şahitlerin de belirtildiği üzere malûm takımın oyun içerisinde ihraç edilmesi gereken 11 numaralı oyuncusu, bu günlerde üniversite sınavına hazırlanan tertemiz pırıl pırıl 2 genç oyuncumuza yönelik yaralayıcı cisim ile saldırısına uğramıştır. Açıklama yaptığımız saat de dikkatinizde olmasıyla beraber Allah'a çok şükür iki oyuncumuz da sağlık durumu iyi olduğunu bu saate kadar hastane de kontrol altında tutulmuş olup evlerine taburcu edildiler. Yaşanan bu olay bütün Kayseri Amatör camiasının ayıbıdır. Bugün hiçbir galibiyet, hiçbir kupa, hiçbir şampiyonluk genç bir kardeşimizin sağlığından önemli değildir. Bugün yönetim olarak bir araya gelinmiş olup; Gaziosmanpaşaspor olarak U18 takımımızı bu haftaya kadar oynadığı ve saha da gösterdiği haklı gururlu mücadelesine son veriyor, takımımızı ligden çekilme kararı almış bulunuyoruz. Bu olaylarla ilgili gerekli takım ve oyuncusunun gerek Hukuki gerek ise amatör camia da alacağı kararların da takipçisi olacağız. Gaziosmanpaşaspor yönetimi” ifadelerine yer verildi.