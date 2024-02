Mahalle sakinleri girişteki kavşağın düzeltilmesini istiyor

Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi girişindeki kavşaktan dolayı mahalle sakinleri şikâyetçi. Yapılan kavşağın düzensiz yapıldığını, araçların nereye gideceğini karıştırdığını ve bundan dolayı kazaların yaşandığını iddia eden mahalle sakini Fehmi Koçyiğit, “Mahalle esnaflarımız, mahalle sakinlerimizle beraber bu kavşağın bir an önce düzenlenmesini, eski haline getirilmesinin daha iyi olacak. Şu an ki çektiğimiz sıkıntı ve yaşanan trafik sıkıntısı mahalle esnafı ve sakinlerine ayrıca mahallemize gelen misafirlerimize sıkıntı yaşatmaktadır. Eskisinden daha kötü hale getirildiğinden dolayı hem kaza oranları artıyor hem de trafikte kitlenme oranları oluyor. Mahallemizin iki an caddesi var. Onlar tanımasa da biz bu iki ana caddeyi tanıyoruz. Biri Varinlioğlu Caddesi diğeri de Toros Caddesi. Biz bu caddelerin trafiğe açılmasını mahallemizin girişinin bir an önce açılmasını istiyoruz. Mahallemizin girişi köreltildi. Birçok insan mahallemizin girişini bulamadığından dolayı farklı yollara gidiyor” ifadelerini kullandı.

‘İMAR DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİK YAPARAK BURAYI UCUBE BİR KAVŞAK HALİNE GETİRDİLER’

Kavşağın eski haline getirilmesini talep eden mahalle sakini Yusuf Pekşan, “Kazım Karabekir Mahallesi Varinlioğlu ve Toros Caddesi bölgesinde kavşak düzenlemesine gidildi. Çıkmaz sokak halinde olan yolumuzun eski haline getirilmesini istiyoruz. Bu kavşak Yeniköy tarafından örümcek ağı tarafından bir kavşağa dönüştürüldü. Bu durumun neden olduğunu mahalle sakinleri olarak araştırdığımızda su deposunun yanında bulunan arsanın zengin bir kumaş tüccarına ait olduğunu bu arsayı belediye mahkeme kararıyla alamadığı ve mahkeme buranın sadece yol olarak istimlak edilebileceğine karar veriliyor. Karar üzerine Büyükşehir Belediyesi imar düzeninde değişiklik yaparak burayı ucube bir kavşak haline getirdiler. Arsa sahibini cezalandırmak isterlerken bütün mahalleyi cezalandırmış oldular. Navigasyonla gelenler bizden 3-4 kilometre uzaktaki Esentepe Kavşağı’ndan dolaşarak Kazım Karabekir’in kavşağını buluyorlar. 52 yıldır burada yaşıyorum, ben bile navigasyonla bulmakta zorluk yaşıyorum” diye konuştu.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında zorluk yaşadıklarını anlatan Yasin Şekercan, “Mahallemizin sadece güzel kavşağı vardı. En son o kavşağı da yok ettiler. Bu yol kapalı. Burayı bilmeyen insanlar bu yola giriyor. Mahalleden giriş ve çıkışlarda zorluk yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yusuf Şenses ise, “Rezilliği görüyorsunuz. Her ay yol mu değişir. Geldiğim yolu bulamıyorum bir daha. Sağ taraf otobüs durağıydı. Bu yolu kapattılar, mahvolduk. Giren araç çıkamıyor” dedi.