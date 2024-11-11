Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın finalisti Boztepe

Kocasinan Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla başlattığı 5. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası final karşılaşması renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. Turnuvanın finalisti Boztepe Mahalle takımını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuva sonucunda kazananın ‘Kocasinan’ olduğunu vurgulayarak, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mahalle kültürünü yaşatmak ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlediği 5. Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında Boztepe Mahallesi şampiyon oldu. Argıncık Spor Tesisleri’nde oynanan final maçına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, muhtarlar ve futbol severler katıldı. Final maçını izleyen Başkan Çolakbayrakdar, sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Eleme usulüyle oynanan ve 24 takımın katıldığı turnuva sonucunda şampiyon olan Boztepe ve diğer takımları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar; "Turnuvaya katılan bütün takımların emeğine sağlık. Mahallelerimiz arasında kaynaşmayı amaçladığımız ve birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde kardeşlik kazanmıştır. Kocasinan ailesi olarak düzenlediğimiz bu güzel etkinliğimiz, amacına ulaşmıştır. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda hizmet veriyoruz. Bir belediyenin yapacağı işleri en iyi şekilde yapıyor ve bir belediye bu işi yapar mı sorusunu sorgulamadan o işi de yapıyoruz. Özellikle sosyal faaliyetler konusunda iddialıyız. Burada olduğu gibi her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra turnuvada dereceye giren takımların kupalarını verdi. Eleme usulüyle oynanan turnuva sonucunda dereceye giren 4. Takım Boztepe Mahallesi’nin ikinci takımı, 3. Takım Mimarsinan Mahallesi, 2. Sancaktepe ve 1. Takım ise Boztepe Mahallesi oldu. Dereceye girenler, Kayserispor lisanslı çeşitli ürünlerle ödüllendirildi.