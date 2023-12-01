Maharetli Eller'in el işi ürünleri

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 3 Aralık Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 01.12.2023 12:25
  • Güncelleme: 01.12.2023 13:27
Maharetli Eller'in el işi ürünleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 3 Aralık Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas’ın tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan pazar, Kasım ayının ilk pazarında da yine kendi yerinde kurulacak.

Maharetli eller, neler var neler?

3 Aralık Pazar günü yine büyük ilgi görmesi beklenen organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcıları için stantlardaki yerini alacak. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.

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İHA

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