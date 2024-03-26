Mahmut Arıkan'dan AK Parti Seçmenine Çağrı

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala değişim için AK Parti seçmenine seslendi. Kayseri’de artık değişimin kaçınılmaz olduğunu ve bunu her gittiği yerde AK Parti seçmeninin de dillendirdiğini belirten Arıkan, hazırladığı videolu mesajla AK Partili seçmenlere çağrıda bulundu.

Genel seçimlerde AK Partili vatandaşların çok ciddi desteğini alarak milletvekili seçildiğini hatırlatan ve kendisine güvenerek meclise gönderen seçmenlere teşekkür eden Arıkan, şunları söyledi;

“AK Parti’ye gönül vermiş değerli hemşerilerim; bir önceki seçimde sizlerin de oylarıyla milletvekili seçildim. Evet, sizlerin diyorum çünkü bütün menfi propagandalara rağmen AK Partili pek çok hemşerim bana oy verdi. Kayseri’yi temsil etme görevini verdi. Meclis’te sadece ülkemiz, milletimiz ve Kayseri için çalıştım. Milli ve manevi değerlerimizin ben hep yanında oldum. Diğer milletvekili arkadaşlarımla her zaman takım olma gayreti gösterdim. Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum.

BİZE OY VERİN; DEĞİŞİME BİRLİKTE İMZA ATALIM

“Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Şehrimizde uzun zamandır bir sıkışmışlık hissediyoruz. Bunu da en çok AK Parti’ye gönül vermiş hemşerilerimden duyuyorum. Ben, tam da hepimizin değişim istediği bir anda sizlere yeni bir yol sunmak için aday oldum. Bir değişim istiyoruz ama asla tehditkar değil, mütevazi bir değişim istiyoruz. Sizin de bana dediğiniz gibi şehri bu zamana kadar yöneten ağabeyimizin görev süresinin dolduğunu söylüyorum. Bir dostu, bir kardeşi olarak ona hep birlikte teşekkür edelim diyorum. AK Parti’ye gönül vermiş değerli hemşerim. 31 Mart’ta bize oy verin. Daha önce yaptığımız gibi değişime, ama güzel bir değişime birlikte imza atalım.”

