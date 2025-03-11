Mahmut Şahin'den EDS uygulamasına tepki

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri’de uygulanması planlanan EDS uygulamasını eleştirdi. EDS uygulamasının bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, “Şimdi büyük şehirlerde büyük şehirlerin yapması gereken tedbirlerden birisi de alternatif yollar yapmaktır. Çünkü trafik sıkışmasın insanlar rahat rahat evine gitsinler işlerine gitsinler, gecikmesinler maksat budur değil mi? Bunu yapmaları lazım. Fakat eğer büyük şehirler trafiği rahatlatmak değil de sıkıştırmak üzere birtakım sınırlandırmalar getiriyorsa. Burada bir mantıksızlık var. Bu mantıksızlığı başlamadan bitirmek lazım. Kayseri’de olduğu gibi şu anda EDS’ler konuyor bazı yollara. Sen yolda tedbirini alırsın, güvenini alırsın, kenarlarını kapatırsın. Orada şehirler arası sınırını koyarsın çünkü orası ana arterdir. Yani ara cadde mahalle arasındaki sokak falan değildir. Burada trafik rahatlatmak için yapılmıştır. Bu yollar sınırlandırma yaparsan zaten vatandaş 80 sınırı koyarsan 50 ile gidiyor. 50 sınırı koyarsan 30’da gidiyor ve zaten sıkıntılı olan trafik daha da sıkışıyor. Büyükşehirlerde araç sayısı çoğalıyor. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde bu çekilmez hale geliyor" şeklinde konuştu.

Belediyenin yollarda tedbir alması gerektiğini ifade eden Şahin, “olaya tedbir açısından değil de nakit açısından bakıldığı gibi bir şüphenin uyanması insanı daha da rahatsız ediyor. Çünkü şu anda belediyenin yapmış olduğu EDS’lerde emniyeti cezayı keserse. Bunun %30’u belediye ’ye gelecek maliyeti bitene kadar maliyeti bittikten sonra da EDS’nin maliyeti neyse fatura edilmişse o zamana kadar %30, daha sonra %15 almaya devam edecek belediye. Yani biz bu olaya bir tedbir olarak değil de bir ekonomik kazanç gözüyle bakıyoruz. Yani bizim vergilerimizle yapamadıkları işleri bir de ceza keserek ekstra yapmaya çalışıyorlar. Bu çok yakışmıyor. Bu EDS uygulamasından bir an önce vazgeçilsin. Yani o ana caddelerde çevre yol yani etrafı kapatılmış. Sen burada sınırı koyamazsın ya koyacağınız sınırı yasal olan sınır neyse odur. Yüz on dur onu koyarsın ya da orayı yarış pistine çeviriyorlarsa. Bunu ahlaksız olarak kullananlar varsa onları tespit edersin. Ağır cezayı verir, bir daha yapmamasını sağlarsın caydırırsın. Ama böyle para için bir iş yapılırsa bu vatandaşın gözünde çokta hoş gözükmüyor” ifadelerinde bulundu.