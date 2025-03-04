Mahperi Hatun'un Müslümanlığını taçlandıran eser: Hunat Camii

Cami yanında, hamam ve medresesiyle kompleks olarak oluşturan bu yapı Kayseri’nin en merkezi yerindedir.

Toplam iç hacmi yaklaşık 2250 metrekare olan Hunat Caminin batı ve doğu girişlerini sağlayan iki görkemli taç kapısı ve mihrabı dışında, mimari hattın tamamı sadedir.

1900’lü yıllarda II. Abdülhamid döneminde, caminin açık sahanlığına aydınlatma amacıyla bir kubbe ve batı girişine ince, uzun ve zarif bir minare eklenmiştir.

İnce taş işçiliğinin bir eseri olan mihrapta üç çukur küçük miharba benzer niş bulunur. Üst tarafları istiridye desenli olan bu nişlerin sağında ve solunda burgu şeklinde iki döner mermer sütun bulunur. Bu sutünlardan sağdaki hâlâ elle döndürülebiliyorken, soldaki sütun zemin sıkıştırmasından dolayı dönmüyor.

Mihrabın sağındaki ahşap minber de süsleme bakımından, çivisiz kundekari yöntemiyle desenli ahşap parçaların birbirine geometrik olarak geçmesiyle yapılmış. Desenlerindeki ince ahşap işçiliği adeta insanın gözünü kamaştıryor.

Günlük vakit namazlarında en yoğun cemaate sahip olan Hunat Camiinin teravih cemaatı neredeyse caminin yarısını dolduruyor. Önemli sayıda hanım cemaat de bu camiyi tercih ediyori

Bu camide namaz kılmak için araçlarıyla gelen cemaat sayısı da oldukça fazla, Camii Kebir’de olduğu gibi. Ne hikmetse 80 bin civarında Suriyelinin ilimizde ikamet ediyor olmasına rağmen teravihlerde varlıklarının dikkat çekmemesi de çok ilginç bir durum. Namaza, Türklerden daha düşkün olan ve sabah namazında dahi çoluk çocuk Suriye camilerini dolduran muhacirler, buradaki teravihlerde ve camilerde pek göze batmıyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda Enderun usulü denilen, teravih aralarında ilahi okuma geleneği ile teravihler kılınırken bu yıl hatimle namaz kılınan camiler arasında yeniden Hunat Camii de var.

Seri ve tane tane vurgulu bir şekilde kıraatle kılınan teravih namazı, namazı kıldıran Hafız Hoca'nın ve müezzinin nidaları ile renkleniyor.