Mahzemin'de Yağmur Duası Programı Gerçekleştirildi

Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Mahallesi'nde, geleneksel olarak düzenlenen 'Yağmur ve Şükür Duası Programı' hafta sonu gerçekleştirildi. Programda, yağmur dualarının kabul olması ve bu yıl yapılacak hasatların bereketli olması için dualar edildi.

Mahzemin'de Yağmur Duası Programı Gerçekleştirildi

Mahallede yapılan etkinliğe katılan yetkililer, kırsal mahallelerin çeşitli özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, vatandaşların huzur ve refah seviyelerini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade ettiler.

Etkinlikte, mahalle sakinleriyle bir araya gelen yetkililer, vatandaşların taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme sözü verdiler. Bu tür etkinliklerin, toplumsal birliği güçlendirdiği ve birlikte olmanın önemini vurguladığına dikkat çekildi. Bölge sakinlerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Haber Merkezi

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