Mame Thiam veda mesajı yayınladı

 Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam, Kayserispor camiasına veda mesajı yayınladı.

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  • 12.01.2024 20:26
  • Güncelleme: 12.01.2024 20:26
Mame Thiam veda mesajı yayınladı

Kayserispor’un iki buçuk sezon formasını giyen Senegalli Mame Thiam dün Pendikspor’a transfer olmuştu. Resmi sözleşmeyi bugün imzalayan Thiam, Kayserispor camiasına veda mesajı yayınladı. Mesajda, “Ayrılık vakti geldi. Sevgili Kayserispor ailem, hep birlikte inişli çıkışlı iki buçuk sezon geçirdik. Birlikte üzüldük, birlikte sevindik ve hep bir arada büyük bir aile olduk. Başta bana güvenen başkanlarımız Berna Gözbaşı ve Ali Çamlı’ya, ardından Kayserispor forması altında birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarıma; hocalarım Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Recep Uçar'a, arka planda emek verenlere, sağlık ekibine, kulüp personeline ve tabii ki cefakar Kayserispor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Bundan sonrası için hepinize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

1ha

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