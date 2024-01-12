Öğrencilerin kavgası kanlı bitti

Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde bulunan bir lisede iddiaya göre öğrenciler arasında arbede yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kantinde yaşanan olayda öğrencilerden birkaçı aldığı darbe ile yaralandı. Bir öğrencinin ise kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciyi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.