Öğrencilerin kavgası kanlı bitti
Kayseri'de iddiaya göre bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada birkaç öğrenci yaralandı. Ağır yaralanan bir öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.
- 12.01.2024 20:25
- Güncelleme: 12.01.2024 20:25
Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde bulunan bir lisede iddiaya göre öğrenciler arasında arbede yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kantinde yaşanan olayda öğrencilerden birkaçı aldığı darbe ile yaralandı. Bir öğrencinin ise kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciyi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
1ha
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