Mansur Yavaş'tan oy kaybeden Başkan Büyükkılıç'a gönderme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde YSK, seçimlerin yenilenmesine kararı vermişti. İlçede CHP’nin belediye başkan adayı Deniz Yağan miting yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’da mitinge destek vermek için ilçeye geldi. Ayrıca mitinge CHP'nin Kayseri il ve ilçe başkanları yanı sıra belediye başkanları da katıldı. Pınarbaşı Kaymakamlığı Hükümet Konağı önündeki miting, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Mitinge destek amaçlı katılan Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş’ta konuşma gerçekleştirdi. Mansur Yavaş geçtiğimiz beş yıl boyunca Ankara’da binlerce ihaleyi canlı olarak yayınladıklarını ve bunun Türkiye’de ilk olduğunu söyledi. Yavaş, “İnşallah burada da bunlar canlı yayınlanır, hesap veriyoruz vatandaşa. Web sayfamızda tüm harcamalarımız orada kuruşuna kadar yazıyor. Değerli Pınarbaşılılar, belediyenin harcadığı paralar sizin paranız sizden çıkıyor, elbette bunun hesabını bilmek ve hesap sormak zorundasınız. Hesap vermeyen belediye başkanı olmaz, çünkü onlar sizin paranızı harcıyorlar. Ve tüm belediye personeli sizden aldığı maaşla hizmet ediyor. O zaman ne yapması lazım, madem herkesten para alıyorsun, sen oy verdin – vermedin demeden, herkesten eşit emlak vergisi alıyorsan herkese eşit hizmet etmek zorunda” şeklinde konuştu.

‘MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞI PINARBAŞI’NA DA GELECEK’

Seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı mitingine katılan Mansur Yavaş, eşit hizmet edenlerin kazanacağını belirtti. Yavaş, fakirlerin ve işsizlerin seçimden seçime hatırlandığını ifade ederek, “Seçime giderken bolca seçim vaadi olur, biz bunu Keçiören’de bolca anlattık, dedik ki kendi çocuklarınız sınavsız giriyor. Siz fakirleri, işsizleri seçimden seçime hatırlıyor vaatlerde bulunuyorsunuz. Peki yıl boyunca aklınız neredeydi? Bu garibanları okullarını bitirip mülakatlarda elenenleri, iş bekleyenleri, aş bekleyenleri, iş bulunca evlenmek için bekleyenleri sadece seçimden seçime mi hatırlayacaksınız” dedi.

Mansur Yavaş konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’na da değindi. Yavaş, “Boş vaatleri bırakın Allah aşkına, adaletli davranan Ankara Belediye Başkanı oylarını yüzde 51‘den yüzde 60’a çıkarırken işte Pınarbaşı gibi kentin uzak yerlerini ihmal eden Kayseri Belediye Başkanı’nın oyları ne kadar düştü gördünüz değil mi? Şimdi sırayla Pınarbaşı’nda seçim zamanı gelip as laflarla göz boyamak yok. Kaybedeceğini anlayınca Pınarbaşı’nı hatırlamak yok, bunun en güzel yolu Pınarbaşı halkının bu dersi vermesidir. Kendi hakkınız için, geleceğiniz için bu dersi vereceksiniz. Pınarbaşı’nın geleceği için, çoluğunuz çocuğunuzun rahat etmesi için bu dersi vereceksiniz. Mansur Yavaş Belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı’na da gelecek. Keçiören Belediye Başkanımız kardeş belediye yapacak Pınarbaşı’nı ve inşallah bizde başkanımızın size vaat ettiği El Sıddık Entegre Tesisleri başta olmak üzere elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Bizim derdimiz halkın parasını çöp projelere yatırmak değil, üreten, vergisini kalkındıran bir anlayıştır. Başkanımızın vaatleri de buna yöneliktir, inşallah bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.