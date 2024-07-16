Market tavanından düşen beton bir kişiyi yaraladı

Talas Bahçelievler Mahallesi'nde bir marketin tavanından beton parçalarının düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. 

Market tavanından düşen beton bir kişiyi yaraladı

Kayseri’de Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bir marketin tavanından beton parçaları düştü. Düşen beton parçaları iddiaya göre  bir kişinin  yaralanmasına sebep oldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine markete sağlık ekipleri sevk edildi. 
Ekipler yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralı vatandaşın sağlık durumu belirsizliğini korurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1ha

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