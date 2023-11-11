Mavi Marmara şehitlerinden Cengiz Songür'ün oğlu Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Beheşti Songür, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Özgürlük Filosu'nun yeniden yola çıkacağını belirtti.

Twitter X hesabı üzerinden bir basın açıklaması yayımlayan Songür, 'Apartheid rejiminin Gazze Şeridinde hiçbir uluslararası hukuku dinlemeden kullandığı saldırılara' dikkat çekerek kamuoyuna Gazze'ye yardım misyonuyla yola çıkacak filoya destek olma çağrısı yaptı:

"Gazze Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor

İşgal güçlerinin Filistin'in Gazze Şeridinde başlattığı kabul edilemez saldırı ve soykırımın ardından binlerce sivil ve özellikle çocuklar hayatını kaybetti.

Hergün binlerce sivil ağır şekilde yaralanmaya devam ediyor.

Apartheid rejiminin Gazze Şeridinde hiçbir uluslararası hukuku dinlemeden kullandığı kimyasal bombalar; bu bölgedeki tarım, hayvancılık ve habitat üzerinde uzun yıllar etkisi sürecek ve geri dönülemez bir kaosa süreklemeye devam ediyor.

Filistin makamlarının acil yardım çağrısına yanıt olarak, üyesi olduğumuz Gazze Özgürlük Filosu Koalisyonu

@GazaFFlotilla

ile beraber

@mavimarmaratr

Derneği olarak aldığımız karar doğrultusunda, Gazze'ye deniz yolu üzerinden yeni bir filo çıkarmak için karar aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Önümüzdeki günlerde, katılımcı ülkeler ve kuruluşlarla beraber düzenleyeceğimiz basın açıklamasının ardından filoya ait tüm detayları kamuoyunun bilgisine sunacağız.

Gazze'de yaşanan bu soykırıma dur diyebilmek için tüm halkımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve vicdan sahibi herkesi Özgürlük Filosunu desteklemeye davet ediyorum."

ARALIK AYINDA HAREKET ETMESİ PLANLANIYOR

Mavi Marmara Derneği resmi internet sitesinden yapılan açıklamadaysa filonun aralık ayı içerisinde hareket etmesinin planlandığı kaydedildi.

Amerika ve İsrail'in insani yardımları engellemesine de tepki gösterildi:

"Özgürlük Filosu Koalisyonu, bölgedeki krizin temel sebeplerinde biri olan Amerika ve İsrail’in; dünyannın birçok bölgesinden gönderilecek olan ve uluslararası prosedüre göre denetlenmiş olan insani yardım malzemelerinin, Gazze’ye gönderilmesinde engel olmalarını kabul etmemektedir."

Filoya katılacak ülkelere de yer verilen açıklamada "Türkiye, Kuveyt, Malezya, Endonezya, Almanya, İspanya, Amerika, İngiltere, Norveç, İsveç, Avusturalya, Güney Afrika ve İtalya’da dahil olmak üzere onlarca ülkenin katılımı ile oluşan büyük koalisyon yakın zamanda Gazze için demir almaya hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.