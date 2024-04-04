Mazbatasını alan Özdoğan 'Ayırmadan, ayrıştırmadan birlik içerisinde görevimize devam edeceğiz'

Yeniden Hacılar Belediye Başkanı seçilen Bilal Özdoğan; mazbatasını alarak belediyedeki ikinci dönemine başladı.

İlçede yapılan seçimlerde resmi olmayan kesin sonuçlara göre 3 bin 226 oy alan AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan; yeniden başkan seçildi. Kayseri Adalet Sarayı’nda düzenlenen tören ile mazbatasını alan Özdoğan; "Bugün burada Hacılar’ımıza önümüzdeki 5 yıl daha hizmet etmemizin belgesi olan mazbatayı sizlerin huzurunda almaktan gurur ve onur duyduğumuz ifade etmek istiyorum. 31 Mart akşamı itibariyle bu güzel ilçeye ve vatana hizmet etme şerefine nail olduk. Rabbimin lütfuyla, vatandaşlarımızın teveccühü ile güzel ilçemizde güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Buraya gelirken rötarlı geldik. Çünkü işten geliyoruz. Hep dediğimiz gibi, kaldığımız yerden değil olduğumuz yerden devam ediyoruz. İnşaatlarımız hızla devam ediyor. İnşaatlarımızın son durumu yerinde inceleyerek buraya geldik. Buradan dönüşte de işlerimize devam edeceğiz. Bu süreçte bize oy veren, dua eden, gönülden destekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görevimize ekibimizle, meclisimizle ve teşkilatlarımızla birlikte ayırmadan, ayrıştırmadan yine geçen dönem olduğu gibi bu dönemde birlik içerisinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende belediye meclisi üyeleri de mazbatalarını alırken, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti üyeleri de Başkan Özdoğan’ı yalnız bırakmadı.