Mazlumder 'Kayseri Olayları Raporu'nu yayınladı

Mazlumder Kayseri Şubesi, Kayseri'de geçtiğimiz Haziran ayı sonunda Suriyeli birinin çocuğu taciz ettiği haberiyle beraber Danışmentgazi'de yaşayan Suriyelilerin işyeri, ev ve araçlarına yönelik başlayan ve diğer mahallelere yayılan olaylarla ilgili geniş bir rapor hazırladı.

"Sanki İsrail İşgal tahribaı gib - Ülkemize sığınmış, ülkemizin hayat güvenliğini garanti altına aldığı, Suriyeli sığınmacılara hangi hukuk, hangi adalet, hangi hınç bu hiçbir vicadnın kabul edemeyeceği saldırıyı ve tahribatı yaptırıyor anlamak çok zor." anektodlarıyla başlayan Kayseri raporunda, o karanlık gecelerde olayı birinci derecede yaşayan Suriyeliler, Olayın görgü tanıkları ve evi, aracı, işyeri zarar gören Suriyelilerin açıklamalarına da yer verildi.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş'ın "Hak Hukuk, Adalet Dinlemediler" başyazısıyla beraber, Başkan YardımcısıAbdullah Kaya'nın Kayseri Olayları İzlenimi, Yazarlar Biriliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu'nun 'Ensar ve Muhacir Olma İmtihanı' ve İyilikder Kayseri Temsilcisi Ahmet Kaçar'ın olaylarda tanık olduğu izlenimlere yer verilen raporda olay sonrası çekilen fotoğraflar ve mahdurların anlatımlarına da yer veriliyor.