MAZLUMDER Kayseri Şubesi'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinlikleri

Etkinlikler, davetlilere sabah kahvaltısı ikramı ile başladı. Katılımcılar, 2024 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışında yaşanan insan hakları ihlallerini konu edinen fotoğraf sergisini gezme fırsatı buldu. Saat 11.00'de başlayan sunumlarda, Kayseri ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) Kurucu Başkanı Diş Hekimi Kemal Mete, MAZLUMDER’e program için teşekkür ederek insan haklarını savunmanın önemini vurguladı.

MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, konuşmasında 10 Aralık gününün 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü olarak ilan edildiğini ve ülkemizde de bu nedenle bazı etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Taş, 2024 yılı içinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan çeşitli insan hakları ihlallerine değindi.

Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, İslam Hukuku'nda kul hakkı konusundaki sunumuyla katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından, 2024 yılında 6 hafta süren ve her hafta farklı bir konunun sunulduğu İnsan Hakları Okulu programına katılanlara katılım belgeleri verildi.

Programın sonunda MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür etti.