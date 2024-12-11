2024 yılında 6 milyon 500 bin ton patates üretimi yapıldı

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, 2024 yılında Türkiye genelinde 6 milyon 500 bin ton patates üretimi yapıldığını, bu rakamın Türkiye ortalamasından 1 milyon 500 bin ton fazla olduğunu söyledi.

Patates üretim rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, "Kapadokya bölgesindeki bin 321 doğal soğuk hava deposunda yaklaşık 2 milyon 100 bin ton patates bulunmakta. 2024 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin hektar alanda, 6 milyon 500 bin ton patates üretimi yapıldı. Türkiye’nin yıllık patates tüketimi yaklaşık 5 milyon ton civarında. 2024 yılında da 1 milyon 500 bin ton fazla üretilen patates mevcut" dedi.

"İhracatın artırılması gerekli"

Başkan Kaya, şu anda yoğunluklu olarak Ukrayna, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak’a patates ihracatının yapıldığını söyledi. İhracatın artırılması gerektiğini söyleyen Kaya, bu konuda kolaylık beklediklerini kaydetti. Çiftçilere elinde kalan ürünlerin satışı konusunda yardımcı olunmasını isteyen Kaya, "Aksi durumda çiftçi 6-7 liraya ürettiği patatesi elden çıkartmak için çok ucuza satmak ve zarar etmek zorunda kalacak. Özellikle ihraç edilen ülkelerdeki gümrük vergileri nedeniyle patates ihracatı çok az oluyor" dedi.

"30 bin ton patates ihraç edildi"

Kapadokya bölgesinde bulunan soğuk hava depolarından bu sezon sadece 30 bin ton ihraç yapıldığını söyleyen Kahraman Kaya, “Patates üreticilerinin sesi duyulmaz ise bu yıl yaklaşık 600 bin ton patates çöpe gidecek. Bu da 2025 yılında ekim az olacağından hem fiyatlar artar hem de ihraç ettiğimiz patatesi ithal etmek zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.