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MEB'den gelen heyet Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve beraberindeki heyet, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceleyerek Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'dan detaylı bilgiler aldı.

MEB'den gelen heyet Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceleyerek MEB yetkililerine lise hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz yaptığı konuşmada, "100 yıl önce Kayseri'de yarım kalan havacılık hikayesi yeniden burada başlıyor. Proje çok güzel ve özgün. Biz de açmak için heyecanlanıyoruz. İnşallah burada okuyan yavrularımız Türkiye'nin havacılık ve uzay yolculuğuna büyük katkı sağlayacak. Burada geleceğin meslek okulu var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de eğitim ve havacılık alanında en önemli projelerinden birine imza attıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu ise, "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Ali Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Esen ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceledik. Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Melikgazi Belediyesi Havacılık ve Uzay Lisesi projemiz hızla tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanlığımız, MEB, İl Müdürlüklerimiz ile uyum içinde burada hep birlikte güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya inşallah bir de ortaokul kazandıracağız. Projemizin inşaatı bitti, peyzajına başlıyoruz. En kısa zamanda açılışını yapacağız. Havacılık Lisemiz Kayseri’de yarım kalan hikayeyi tekrar yazacak, havacılık tarihini yeniden canlandıracak, Türkiye’nin savunma sanayine destek olacak nitelikli bir okul olacak. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Haber Merkezi

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