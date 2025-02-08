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38 mahallede yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı sonrası kırsal kesimlerdeki toplam 1784 kilometrelik yol ağında 223 mahalle yolunu ulaşıma açtı.Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar devam ederken, Pınarbaşı'da 15, Sarız'da 20 ve Yeşilhisar ilçesinde 3 mahalle yolunda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

38 mahallede yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alandaki sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 3477 kilometre uzunluğundaki 598 kırsal mahalle yolunda, kış şartları ile mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kırsal kesimlere yağışını sürdüren kar sonrası 223 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ekipler, kar yağışı sonrası kapanan yollarda, yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkışla’da 3, Bünyan’da 22, Develi’de 22, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 5, Kocasinan’da 20, Özvatan’da 8, Pınarbaşı’da 52, Sarıoğlan’da 13, Sarız’da 28, Talas’ta 4, Tomarza’da 12, Yahyalı’da 15 ve Yeşilhisar ilçesinde 7 olmak üzere toplam 1784 kilometrelik yol ağında toplam 223 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar devam ederken, Pınarbaşı’da 15, Sarız’da 20 ve Yeşilhisar ilçesinde 3 mahalle yolunda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Haber Merkezi

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