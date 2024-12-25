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  • Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88. Yılında Anıldı: Kayseri'de Anlamlı Vefa Programı

Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88. Yılında Anıldı: Kayseri'de Anlamlı Vefa Programı

İstiklal Marşı'nın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle düzenlenen özel bir programla anıldı. 'Mehmet Akif'e Vefa' adıyla KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88. Yılında Anıldı: Kayseri'de Anlamlı Vefa Programı

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın moderatörlüğünü üstlendiği programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYÜ Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Köker ve çok sayıda davetli katıldı. Rektör Karamustafa, etkinliğin düzenlenmesindeki fikir babasının Başkan Yalçın olduğunu belirterek, onun entelektüel kimliğine dikkat çekti ve teşekkürlerini iletti.

Başkan Yalçın ise konuşmasında, öğrencilere Akif'i anma programına katıldıkları için teşekkür etti. Yalçın, “Mehmet Akif her geçen zaman daha çok anılıyor ve anlaşılıyor. Bu nedenle böyle bir program düzenledik. Rektörümüze de teşekkür ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Saniye Köker, Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı ile eserleri arasındaki ayniyete dikkat çekerek, onun konuşma dilini büyük bir edebiyat diline çevirdiğini ifade etti. Programda, Kayseri Devlet Tiyatrosu sanatçıları Oğuzhan Bağlar ve Elif Arman, milli şairin şiirlerinden pasajlar seslendirdi.

Etkinlik, konuşmacı ve sanatçılara çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi. Bu anlamlı program, Mehmet Akif Ersoy'un hatırasını yaşatmak adına önemli bir etkinlik olarak kaydedildi.

Haber Merkezi

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