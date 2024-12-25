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Yatırımcılar İçin Fırsat: Talas Belediyesi'nden Büyük İhale

Talas Belediyesi, yeni yıla yatırım yaparak girmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Mülkiyeti belediyeye ait olan toplam 34 parsel taşınmaz, 15 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek ihaleyle satışa sunulacak.

Yatırımcılar İçin Fırsat: Talas Belediyesi'nden Büyük İhale

İhale kapsamında, Akçakaya’da 8, Endürlük’te 20 ve Yukarı Talas Gülistan Evler’de 5 villa parseli alıcılarını bekliyor. Ayrıca, Harman Mahallesi'nde bulunan 1 parsel konut arsası da satışa çıkacak. Erciyes ve Ali Dağı'na nazır, site yapmaya uygun bu villa parsellerine yoğun ilgi olması bekleniyor.

Satıştan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak. Talas Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye davet etti.

Haber Merkezi

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