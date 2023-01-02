Mehmet Çayırdağ, 2022 TYB yazar ödülünün sahibi oldu

Türküye Yazarlar Birliği'nin (TYB) 2022 yılının ödüle layık görülen, 'Yazar, Fikir ve Sanatçıları' belli oldu. Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ'ın 2 ciltlik Kayseri Tarih Araştırmaları kitabı 'şehir' dalında ödüle layık görüldü.

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  • 02.01.2023 10:32
  • Güncelleme: 02.01.2023 11:01
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Mehmet Çayırdağ, 2022 TYB yazar ödülünün sahibi oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türküye Yazarlar Birliği’nin (TYB) 2022 yılının ödüle layık görülen, ’Yazar, Fikir ve Sanatçıları’ belli oldu. Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ’ın 2 ciltlik Kayseri Tarih Araştırmaları kitabı ‘şehir’ dalında ödüle layık görüldü.

Milletimizi bir arada tutan kadim değerlerimizin ve millî kültürümüzün muhafazası, geliştirilmesi, yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması için yurt içinde ve yurt dışında 45 yıldır çalışmalarını başarı ile sürdüren Türkiye Yazarlar Birliği 2022 yılının ’Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ ödüllerini açıkladı. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 1 Ocak günü TYB Genel Merkezi Genç Kahve’de düzenlediği basın toplantısında ödül alacak kişi kurum ve kuruluşları duyurdu. Genel Başkan yaptığı konuşmada; “Acısı, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Öncelikle; 2023 yılının Milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve hayırlar getirmesini diliyorum. 2022 zor bir yıl oldu. Az da olsa etkisi devam eden Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor bir yılı geride bıraktık. Salgından vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, hastanelerde tedavi gören tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB ödüllerinin amacı ve belirleniş usulüne ilişkin olarak da şunları söyledi;

"Birliğimizin önemli ve sürekli faaliyetlerinden biri de; günümüzün şair ve yazarlarını, fikir ve ilim insanlarını topluma tanıtmak, daha güçlü eserler vermeleri için teşvik etmek amacıyla, iyi olan eserleri, yılın yazar fikir adamı ve sanatçılarını belirleyerek ödüllendirmesidir. 45 yıllık bir birikim ve tecrübeyle; Yıl içinde yönetim kurulumuzun geniş araştırmalarının yanı sıra ülkemizin seçkin gazeteci, yazar, çevirmen, editör, şair ve eleştirmenlerinin görüş ve önerilerinden de yararlanılarak eser sahibinin dünya görüşü ve ideolojisine bakılmaksızın yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını belirliyoruz. Eserleri takip edip değerlendirirken deneyimli, tecrübeli edebiyatçıların yanı sıra mutlaka gençlerin çalışmalarına da yer veriyoruz. Bu vesileyle son 45 yıldır edebiyata, sanata ve kültürümüze yeni kan diyebileceğimiz isimleri kazandırdık. Bugün kamuoyunun yakından tanıdığı bir çok ünlü isim ilk ödülünü Türkiye Yazarlar Birliği’nden aldı."

Kayserili Araştırmacı Tarihçi Mehmet Çayırdağ’ın 2 ciltlik Kayseri Tarih Araştırmaları kitabı ‘şehir’ dalında ödüle layık görüldü.

İHA

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