Milletvekili Arıkan, 'Devletin kurumu TÜRKSAT, yerel basını günden güne yok etmekte'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü kapsamında yerel basın üzerine açıklamalarda bulundu.

Yerel kanalların TÜRKSAT’a dolar bazlı yayın kirası ödemesini eleştiren Milletvekili Arıkan, ödemede dolar kurunun 30’a sabitlenmesini ise yerel basınla alay etmek olarak niteleyerek “Hani bu ülkede dolar üzerinden ticaret yasaklanmıştı? Devletin kurumu olan TÜRKSAT, milletin sesini duyuran, hem de haberi direkt olarak sokaktan, haneden alan yerel basını günden güne dolar kuru üzerinden yok etmekte” şeklinde konuştu.

Dezenformasyon yasası, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi hususlarının da tartışılması gereken konular olduğunu ifade eden Milletvekili Arıkan, “Sosyal medya düzenlemesi, hibe ve kredi destekleri, yerel medya mensuplarının sarı basın kartı alma hususları da gözden geçirilmeli ve tabii ki iktidar bu problemlerden habersiz değil” dedi.