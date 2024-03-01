Mehmet Keser Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni oldu

30 yıldır Kayseri'nin önemli haber ve yayın mecralarından olan Kayseri Gündem gazetesi, internet haber sitesi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

1994 yılından beri yayın hayatına devam eden Furkan Radyonun kurucusu ve yöneticisi olan sarı basın kartı sahibi Mehmet Keser, bundan böyle Kayseri Gündem Gazetesi'nde Genel yayın Yönetmeni olarak görev yapacak.

Kendisine aramıza hoş geldiniz der, yeni görevinde başarılar dileriz.