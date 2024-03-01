Mehmet Keser Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni oldu

Furkan Radyo kurucu ve yöneticilerinden olan sarı basın kartı sahibi Mehmet Keser Kayseri Gündem gazetesinin Genel yayın Yönetmeni oldu.

Mehmet Keser Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni oldu

30 yıldır Kayseri'nin önemli haber ve yayın mecralarından olan Kayseri Gündem gazetesi, internet haber sitesi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

1994 yılından beri yayın hayatına devam eden Furkan Radyonun kurucusu ve yöneticisi olan sarı basın kartı sahibi Mehmet Keser, bundan böyle Kayseri Gündem Gazetesi'nde Genel yayın Yönetmeni olarak görev yapacak.

Kendisine aramıza hoş geldiniz der, yeni görevinde başarılar dileriz.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sedat Kılınç'tan Ballı Vaad
Sedat Kılınç'tan Ballı Vaad
'Dirençli Şehir Kayseri olmazsa olmazımız'
“Dirençli Şehir Kayseri olmazsa olmazımız”
Mehmet Keser Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni oldu
Mehmet Keser Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni oldu
Cumhuriyet'in kuruluşunu 110 kişilik ekiple canlandırdılar
Cumhuriyet'in kuruluşunu 110 kişilik ekiple canlandırdılar
Kayseri'de 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Kayseri'de 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Kayseri'de silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı
Kayseri'de silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı