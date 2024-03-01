TaeKwonDo Şampiyonası'nda Kayserili sporculardan 3 madalya

Türkiye TaeKwonDo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Türkiye Paralimpik TaeKwonDo Şampiyonası Konya’da gerçekleştirildi. Selçuklu Spor Salonu’nda 27-28 Şubat tarihlerinde yapılan şampiyonada Kayserili sporcular 3 madalya kazandı.

Kayseri YayTanSay Spor Kulübü sporcularından Sevim Nur Türkmen, K41 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. K44 kategorisinde yarışan Dilber Akel ve Gözde Nur Öksüz de Türkiye 3’ncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Milli antrenörler Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan, sporcuların elde ettiği başarı ile gurur duyduğunu dile getirerek, sporcuları kutladı.