Mehmet Özhaseki: 'Aktif siyasi hayatımızı bugün noktalıyoruz'

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Artık noktalıyoruz aktif siyasi hayatı. Elimiz kardeşlerimizde, buradaki arkadaşlarımızda. Onlar devam edecekler biz de onlara dua edeceğiz, destekleyeceğiz. İhtiyaç var gel dedikleri zaman koşarak geleceğiz yoksa sessizce geriden dua etmeye devam edeceğiz. Bütün Kayserili hemşehrilerimizden tabii ki helallik diliyorum, milletimizden helallik diliyorum" dedi.

Kayseri Havalimanı’nda düzenlenen karşılamaya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzün, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 21 yıl büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Özhaseki, “Buraya kadar değerli gönül dostlarımız gelmişler. Yıllarca beraber mücadele ettiğimiz dava arkadaşlarımız sağ olsunlar buraya kadar zahmet etmişler. Tabi yolun sonuna geldik. Her işin bir başlangıcı var, bir de sonuçlanması var. Ömür de böyle, hayata geliyorsunuz. Göz açıp kapatıncaya kadar her şey bitiyor. Bizim maceramız da 94’de başladı. Zor günlerdi, gerçekten Kayseri’nin birçok sıkıntısı vardı. O günlerde birçok arkadaşımızla kol kola girdik. Neredeyse 21 yıl kadar büyük bir mücadele oldu. Çok şükür şehrimize hizmet ettik sonra Ankara macerası başladı Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı davetiyle. Orada bakanlık dönemi yine zordu çukur eylemleri vardı, arkasından genel başkan yardımcılığı yine depremin olduğu bir dönemde bir yıldan fazladır da mücadelemizi devam ettiriyoruz. Şükürler olsun hem Kayseri’deki ömrümüz hizmet de geçti çok büyük projelere imza attık buna herkes şahit, bir taraftan da gece gündüz demeden deli gibi çalıştık adeta. Kötülere hiç yol vermedik ama hayırlı Her işin de arkasında durarak doğru bildiğimiz her işi destekleyerek de mücadelemizi sürdürdük. Özellikle söylemek istediğim konu da şu, insanlar bir vazifeye geliyorlar ayrılıyorlar ama oradan başı dik ayrılabilmek önemli, müsterih olarak ayrılabilmek önemli, Allah’ın huzuruna giderken yüz akıyla gitmek önemli. Benim de prensiplerim oldu onlardan şu ana kadar taviz vermedim. Allah bundan sonra da verdirmesin doğruluktan ayrılmadık, kamunun malını yetimin malını kendi malımızdan canımızdan aziz bildik. Hiç kimseyi kollayalım diye bir derdimiz olmadı milletin malını menfaatlerini kollamak dışında çok şükür” dedi.

Özhaseki, aktif siyasi hayatını noktaladığını ve bundan sonra vakıf ile ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklerini söyleyerek, "Bugün de artık noktalıyoruz aktif siyasi hayatı. Elimiz kardeşlerimizde, buradaki arkadaşlarımızda. Onlar devam edecekler biz de onlara dua edeceğiz, destekleyeceğiz. İhtiyaç var gel dedikleri zaman koşarak geleceğiz yoksa sessizce geriden dua etmeye devam edeceğiz. Bütün Kayserili hemşehrilerimizden tabii ki helallik diliyorum, milletimizden helallik diliyorum. Benim her türlü hakkım helal olsun. Elhamdülillah geriye doğru baktığımda vicdanımı sızlatan bir kötülük hiç yapmadığım gibi hizmetle dolu bir ömrü görmenin mutluluğu içerisindeyim. Buraya kadar teşriflerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bundan sonra da Kayseri’de olacağız. Burası bizim baba ocağımız her bir köşesinde hatıramız var hem çocukluktan hem sonraki hizmet döneminden. Allah nasip ederse pazartesi günü vakıf kuruluşu ile ilgili dilekçemizi de veriyoruz ve aile vakfımızı kuruyoruz. Binamızda bitmek üzere. Burada bundan sonra öğrencilere burs özellikle kimsesiz, yetim, garip insanlara burs vermeye devam edeceğiz. Eğitimlerine devam etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zaten vakıf hizmetlerinden gelmiştim, yeniden vakıf hizmetlerine dönüyorum İnşallah Böylece ömrümüzü tamamlarız” ifadelerini kullandı.