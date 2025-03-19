Mehmet Özhaseki Talas'ın İkram Sofrası'nda

Talas Belediyesi ve bir grup iş insanı tarafından Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerindeki Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı içinde yer alan Mevlana Restoran’da kurulan İkram Sofrası’na son olarak önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuk oldu.

Buraya gelenlerle sohbet ettikten sonra konuşan Mehmet Özhaseki, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın zirveye çıktığı on bir ayın sultanı Ramazan’da iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, herkesin Ramazan’ını kutladı.

Özhaseki, Başkan Yalçın ile Büyükşehir Belediyesinde birlikte uzun yıllar çalıştıklarını belirterek, “Şimdi de Talas’ta yine güzel işlere imza atıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Sayın önceki dönem bakanımıza bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Allah devlete zeval vermesin. Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin” diye konuştu.

5 BİN 400 KİŞİYE İFTAR

Öte yandan Ramazan ayının başından bu yana Mevlana Restoran’daki İftar Sofrası’nda günlük 300 kişi olmak üzere toplam 5 bin 400 kişi ücretsiz şekilde iftarını açtı. Sofrada her yaştan ve her kesimden vatandaş yer aldı.