Mehmet Saçmacı'dan Kazım Yücel'e: 'Yandaş kim, peşkeş ne?'

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı; seçim döneminde kendisi ile alakalı gerçeği yansıtmayan videolar çekerek paylaşım yaptığını söylediği İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel’e; "Öyle bir üslup kullanıyor ki; ’yandaşa peşkeş çektirmeyeceğim’ diyor. Kendisine soruyorum; yandaş kim, peşkeş ne? Birilerinin üstünden yürümeye kalkarsan, doğru bilgileri vermezsen birgün siyaset sahnesinden silinir gidersin" dedi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı; Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kurulan Ramazan Etkinlikleri Çadırının 7 Nisan’a kadar faaliyette olacağını söyledi. Saçmacı; "İftardan sonra burada çocuk oyunları gösterileri var, Hacivat-Karagöz, değişik oyun grupları var. Her gün farklı bir sanatçımız veya ilahi grubumuz sahne alıyor. Gece saat 23.00’e kadar sürüyor, 00.00’a kadar etkinlik alanımız açık. Yöresel firmalarımız, hediyelikçilerimiz, yayın evlerimiz, Diyanet Vakfımız, el sanatları satan kadın kooperatiflerimiz var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ve mutlular. Ayın 7’sine kadar burası devam edecek" dedi.

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından 1 kuruş çıkmamıştır"

Ramazan Etkinlikleri Çadırı için Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından 1 kuruş dahi çıkmadığını sözlerine ekleyen Saçmacı; "Şuanda görmüş olduğunuz Ramazan Etkinlikleri Alanı ile alakalı görmüş olduğunuz hiçbir masrafta Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 1 kuruş dahili yoktur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından 1 kuruş dahi çıkmamıştır. Görmüş olduğunuz bütün masrafların hepsi Sun Fuarcılık tarafından karşılanmıştır. Sun Fuarcılık, Türkiye’nin her bir tarafında fuarlar yapan bir şirkettir. Kayseri’de fuar yapmazsam o tarihte başka bir şehirde başka bir tarihte fuar yapacağım yer vardır. Ben bu şehrin evladıyım. Benim hem anne, hem baba, hem eş tarafım bu şehrin topraklarında büyümüştür. Gördüğünüz çadırın bir aylık kiralama bedeli 2 milyon TL. Herkesin katılabileceği ihale ile yapılan hizmetlerden İzmir Kitap Fuarı’nın bütçesi 25 milyon, Konya Kitap Fuarı’nın bütçesi 20 milyon, Kocaeli Kitap Fuarı 32 milyon TL. Ben Kayseri Kitap Fuarı’nın yüzde 60-70’ini kendim karşılıyorum. Sadece yüzde 30’luk kısmını belediye karşılıyor. Belediyenin karşıladığı kısımlar; yazarların telif ücreti, konaklaması, ulaşım ücretlerini karşılıyor. Türkiye’nin hiçbir tarafında ben böyle ücretsiz fuar yapmam. Türkiye’nin hiçbir tarafında da Kayseri hariç bir hayır yaptırmam. Biz dışarıda Allah’a çok şükür kazanıyoruz, devlet büyüklerimiz de ’yap’ diyor, biz de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birinin üstünden yürümeye kalkarsan, siyaset sahnesinden silinir gidersin"

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel’in seçim döneminde kendisi ile alakalı doğru olmayan paylaşımlar yaptığını hatırlatan Saçmacı, doğru bilgileri vermeyenlerin siyaset sahnesinden silineceğini söyledi. Saçmacı; "Kayseri’de tramvay yolu güzergahındaki direklerin üzerindeki reklam alanları (KATENER). Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım A.Ş. üzerinden ihale edildi. İhaleye Türkiye’nin her bir tarafından herkes girebilir. İhaleye 7 firma katıldı. 7 firmanın içinde o günkü bedelle pandemiden önce ihale bedelinin 4 katı civarında fiyata aldık. Hatta bir pandemi girdi, epey sıkıntılı bir süreçti. 7 firmayla ihalede çarpışıyorsunuz.

Belli bir zaman sonra tramvay yüzeylerinin kiralamasına geçildi. Biz kiralama şartları çok ağır olduğu için ihaleye girmedik. İkinci ihale oldu, ikinciye de girmedik. Kimse de girmedi, şartları çok ağır. Üçüncüde dedik ki ’Katener direkleri bizde tramvay hattının. Biz tramvay yüzeyini de alalım’ dedik ve girdik aldık. Tabi fiyat düşmedi, ilk kaç bedelle çıktı ise o bedelden aldım.

Sonra tramvay giydirmeleri için araçları zaten haftada iki sefer bize veriyorlar tramvayları giydirmek için, 67 tane tramvay. Bunları seçimden önce açıklamadım, palavradan atan Kazım Yücel’i zor durumda bırakmamak adına hiçbir yorum yapmadım. Kazım Bey diyor ki; ’Ben bu tramvay reklam alanlarını kiraya veririm, ulaşımı ücretsiz yaparım’. Sonra meydandaki reklam afişini gösteriyor, ’ben bunlara harcanan parayla 10 yıllık ulaşımı ücretsiz yapardım’ diyor. Ben Kazım Bey’i telefonla aradım; ’Siz bir açıklama yapmışsınız, bu açıklamayı yaparken sizi birileri yanlış bilgilendirmiş’ dedim. ’Ne açıklaması Mehmetçiğim’ dedi. Tramvay reklam alanları olduğunu söyleyince ’Seninle ne alakası var ağabey’ dedi. ’Sen tramvay reklam alanlarının bizde olduğunu bilmiyor musun?’ dedim. ’Vallahi bilmiyorum’ dedi. Bu Kazım Yücel kardeşimiz geçen yıl yine 100 tane katener direğini bir gazeteci arkadaşın yanında benden kiralamak istedi. Sadece 19 bin TL dedim. Kendisi bana dedi ki ’Çok pahalı’. O iş orada kaldı. Bu reklam mecrası iki şirket üzerinden alındı; katener başka, tramvay giydirme başka. 2023 yılında 13,5 milyon TL kira ödedim. Benim 10 katım daha büyük hacmimde olan başka bir reklam şirketi benim yarı kiramı dahi ödemiyordu. Bir şeyleri konuşmak için bilmek lazım, bilmiyorsan da sormak lazım. Kazım Bey’e ’Ben 13,5 milyon TL verdim, ver 15 milyon TL hayırlı olsun’ dedim. ’Valla çok cazip’ dedi. ’Döneceğim’ dedi, dönmedi. Öyle bir üslup kullanıyor ki; ’yandaşa peşkeş çektirmeyeceğim’ dedi. Kendisine diyorum; yandaş kim, peşkeş kim? Yandaş ile peşkeşi bana açıklamak zorundasın’. ’Ben öyle demek istemedim, senin olduğunu bilmiyorum’ dedi. Peşkeş çekilen kimse bu yandaş herkes bilsin. Herkese açık ihale var, sen girmeyeceksin, sonra birilerinin üzerinden oy potansiyeli sağlamak için, gerçekle alakası olmayan iftira atacaksın. Şehrimiz huzur şehri olsun diyoruz, insanlar doğru şeyler konuşsun, birbirini kırmasın. Kazım Yücel her zaman bana der ki; ’Allah razı olsun, babanla tanışıklığımız var’. Ama bir yerde gelip dokunmak istiyor. Olmamış, yaşanmamış, alakası olmayan bir şeyi gerçek gibi sosyal medyaya sponsorlu giriyor. Birilerinin üstünden yürümeye kalkarsan, doğru bilgileri vermezsen birgün siyaset sahnesinden silinir gidersin" diye konuştu.