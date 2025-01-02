Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programına yoğun ilgi

Açılış konuşmasını yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin yaptığı konuşmada Filistin için canlarını ortaya koyanlarla birlikte olduklarını belirtti. Şahin, “Derneğimizin ilk günden beri geleneksel olarak kutladığı Mekke’nin Fethi Programı bu yıl da tüm Türkiye’de, 81 ilimizde, 600’den fazla noktada icra edilmektedir. Bizler, iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için mücadele eden ve bunu yaparken de hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendimize görev bilen kardeşler topluluğuyuz. Bu nedenle de geçen sene olduğu gibi bu yıl da Mekke'nin Fethi programlarımızın konseptine Kudüs Gecesi'ni de eklemiş bulunmaktayız. Mekke'nin Fethi'ni anarken aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden şanlı cihadımızın izzetini bir kez daha kuşanacağız. Mekke'nin Fethi'ni kutlamak ve aynı zamanda o dağ gibi yiğitlere bir selam göndermek için buradayız. O dağ gibi yiğitlerin ‘Ümmet nerede, bizi neden yalnız bıraktınız?’ serzenişlerine cevaben ‘Biz buradayız; biz kanımızla, canımızla sizin yanınızdayız!’ demek için buradayız.” şeklinde konuştu.

“AKAN KAN MÜSLÜMAN KANI OLUNCA KULAKLAR SAĞIR, GÖZLER KÖR OLMAKTADIR”

Yusuf Şahin, “Bir diğer kanayan yaramız, Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan’ımızdır. Türkistan’dan yükselen çığlıklarla yüreklerimiz yanmaktadır. Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan’da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Ne yazık ki, milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi dahi yoktur. Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Ne Batı’da ne de Türkiye’de işgal altındaki Türkistan’ın çığlığı bir türlü yeteri kadar duyulmamakta, maalesef Dünyada akan kan Müslüman kanı olunca kulaklar sağır, gözler kör olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Program Halis Mutlu’nun konuşmasının ardından Harun Kayasandık’ın ezgileri ile devam etti. Siyer-i Nebi yarışmasına katılan öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.